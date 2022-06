PRF recupera carro em Mauá horas após idoso cair em golpe

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Duas mulheres foram presas por estelionato e encaminhadas para a Delegacia de Marilândia do Sul

O carro de um idoso, de 65 anos, que foi vítima de um golpe em Maringá foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) poucas horas depois em Mauá da Serra.

continua após publicidade .

Após colocar à venda o seu veículo Honda Civic, um homem falsificou documentos e realizou a compra fraudulenta, enganando a vítima com falso depósito bancário no valor de R$ 42.500.

De acordo com a PRF, duas mulheres do Rio Grande do Sul foram buscar o veículo, sendo que uma delas se apresentou como esposa do comprador. Logo após perceber que havia caído em um golpe, o homem entrou em contato com a polícia através do 191, que conseguiu abordar o veículo em Mauá da Serra.

continua após publicidade .

Diante dos fatos, as duas mulheres foram presas por estelionato e encaminhadas para a Delegacia de Marilândia do Sul para os procedimentos cabíveis. O veículo não possuía seguro e será devolvido ao dono.

Siga o TNOnline no Google News