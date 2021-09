Da Redação

PRF recebe 30 novas viaturas para melhorar fiscalização

As rodovias do Paraná terão mais segurança, pois a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu mais viaturas que ajudarão a melhorar a fiscalização nelas. A entrega simbólica das chaves foi feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quarta-feira (22), na sede do órgão, em Curitiba, e faz parte da comemoração da Semana Nacional do Trânsito. O investimento é de R$ 8 milhões e refere-se ao repasse contratual das concessionárias que administram os trechos rodoviários, oriundo das tarifas de pedágio.

continua após publicidade .

A nova frota é formada por 29 veículos Chevrolet TrailBlazer e uma unidade operacional móvel. E, segundo a PRF, será usada nas circunscrições das seguintes delegacias: Metropolitana, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, abrangendo a fiscalização de todo o anel rodoviário estadual.

Ainda dentro desta parceria entre o Governo do Estado e a PRF, outras oito viaturas já foram encomendadas, além de uma motocicleta e mais quatro veículos que estão em processo de aquisição. Quando a remessa estiver completa, o repasse chegará a R$ 12,28 milhões.

continua após publicidade .

“Para o Estado é importante colaborar para modernizar cada vez mais a PRF, uma instituição tão importante e que tem a responsabilidade de cuidar das nossas rodovias e também combater o crime organizado. O trabalho de fiscalização da polícia é fundamental para a população, o que torna a parceria ainda mais representativa”, destacou Ratinho Junior.

O governador lembrou que a nova frota terá papel fundamental durante o processo de mudança das concessões das rodovias no Estado – o atual contrato de pedágio termina em novembro e a expectativa é que o novo anel, formado por 3,3 mil quilômetros, vá a leilão na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) ainda no primeiro semestre de 2022.

“Precisaremos de equipamentos novos, modernos, e equipes organizadas para a apoiar o usuário e prestar o melhor atendimento possível à população que usa as rodovias nesse período entre uma concessão e outra”, afirmou.