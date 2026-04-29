PRF realiza operação nas rodovias federais do Paraná a partir desta quinta (30)
Ações ocorrem entre 30 de abril e 3 de maio, com foco na prevenção de acidentes e no combate a condutas de risco
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificará o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais do Paraná durante o feriado do Dia do Trabalho. A operação será realizada entre os dias 30 de abril e 3 de maio, período em que é esperado aumento no fluxo de veículos, principalmente em razão do deslocamento de motoristas para viagens de lazer.
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Durante a operação, a PRF concentrará esforços nos trechos com maior incidência de acidentes, com o objetivo de reduzir a violência no trânsito e garantir maior segurança aos usuários das rodovias. O aumento do volume de veículos, aliado a comportamentos como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e direção sob efeito de álcool, eleva o risco de ocorrências graves, especialmente em feriados prolongados.
A atuação operacional prioriza o combate às infrações mais perigosas, como ultrapassagens em locais proibidos, excesso de velocidade, consumo de álcool ao volante, uso de celular durante a condução e a ausência de dispositivos de segurança, como cinto e cadeirinhas. Também haverá fiscalização voltada ao cumprimento do tempo de descanso por motoristas profissionais.
Além da fiscalização, a PRF realizará ações educativas para conscientizar motoristas e passageiros sobre a importância de uma condução segura. O reforço do efetivo permitirá ampliar a presença policial nas rodovias para garantr maior fluidez do trânsito e uma resposta mais rápida a eventuais ocorrências.
Durante o período da operação, haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões excedentes em rodovias federais de pista simples. A medida visa garantir maior fluidez ao trânsito e mais segurança para todos os usuários das rodovias.
Confira os dias e horários das restrições:
- Quinta-feira (30/04): das 16h às 22h
- Sexta-feira (01/05): das 6h ao meio-dia
- Domingo (03/05): das 16h às 22h
A restrição se aplica a veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso ou dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites:
- 2,6 m de largura
- 4,4 m de altura
- 19,8 m de comprimento
- 58,5 toneladas de PBTC
O descumprimento da norma constitui infração de trânsito e está sujeito à multa e retenção do veículo.