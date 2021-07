PRF realiza o 2º leilão de 2021 com mais de 300 veículos

Da Redação

Com lances mínimos entre R$ 100 e 30 mil reais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná, realizará o segundo leilão "on-line" de veículos de 2021, classificados como conservados (recuperáveis), sucata aproveitável com motor aproveitável e sucata aproveitável com motor inservível, retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontrem há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais vinculadas à PRF no Paraná, na região oeste do estado.

A sessão pública será realizada nos dias 30 e 31 de julho, 02, 04, 05 e 07 de agosto de 2021, exclusivamente no sistema eletrônico "on-line" (internet) e terá início, somente para lances, a partir da publicação no site https://www.kronbergleiloes.com.br, desta forma, no dia do leilão alguns lotes já poderão ter lances.

Dentre os 353 veículos ofertados, 231 são conservados (aqueles que não têm relação alguma com sua conservação visual e aparência estética de sua lataria e demais equipamentos, podendo retornar a circular em via pública, após o pagamento das respectivas taxas e recolocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito) e 122 são considerados como sucata (aqueles que estão impedidos de circulação em vias públicas e se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças), sendo que poderão ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas.

O lote mais caro do leilão é uma Land Rover Freelander, ano 2010, com lance mínimo de R$ 30 mil. Em seguida outro importado, um Jeep Cherokee, tem seu lance iniciando em R$ 15 mil. No leilão também há uma Saveiro, 2012, por R$ 16 mil iniciais. Todos esses veículos são conservados, isto é, após sua regularização, podem voltar a circular.

Conforme o artigo 328 do Código de Trânsito, o veículo recolhido que não vier a ser reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de dois meses pode ser avaliado e levado a leilão.

Visitas e exames dos veículos

Os veículos poderão ser examinados visualmente nos locais onde se encontram, conforme endereços abaixo, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, no período de cinco dias úteis que antecedem cada uma das respectivas datas previstas:

Datas e horários dos leilões (exclusivamente on-line)

30/07 - Sexta-feira - Sucatas Aproveitáveis - Município de Santa Tereza do Oeste (17 horas);

31/07 - Sábado - Circulação - Municípios de Guaíra, Campo Mourão, Laranjeiras do Sul e Santa Tereza (9 horas);

02/08 - Segunda-feira - Sucata Aproveitável - Municípios de Guaíra, Campo Mourão e Laranjeiras do Sul (17 horas);

04/08- Quarta-feira - Sucata Aproveitável com Motor Inservível - Municípios de Santa Tereza do Oeste e Campo Mourão (17 horas);

05/08 - Quinta-feira - Sucata Aproveitável com Motor Inservível - Municípios de Guaíra e Laranjeiras do Sul (17 horas);

07/08 - Sábado - Circulação - Município Santa Tereza do Oeste (9 horas).

Endereços dos pátios

Santa Tereza do Oeste

Auto Socorro Carvalho

BR-277, km 609

Telefone: (45) 99117-8605

Campo Mourão

Auto Socorro Carvalho

BR-158, km 221, Anel Viário de Campo Mourão, Rua Projetada 5, n. 2.562

Bairro: Centro Ind. e Tecnológico de Campo Mourão

Telefone: (44) 99154-1480

Laranjeiras do Sul

Auto Socorro Carvalho

Rua Brasília, 524

Bairro: Vila Indutrial

Telefone: (45) 99117-8605

Guaíra

Unidade Operacional da PRF em Guaíra

BR-272 km 561,8, saída para Umuarama

Telefone: (44) 3642-7950

Alto Paraíso

Unidade Operacional da PRF Porto Camargo

BR-487, km 9

Telefone: (44) 3665-1058

Marechal Cândido Rondon

Auto Socorro Carvalho

Avenida Irio Jacob Welp, 3.095 (próx. ao viaduto)

Bairro: Jd. Primavera

Telefone: (45) 2031-5123

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública