PRF realiza leilão virtual de 115 veículos conservados neste sábado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná realiza neste sábado (27) um leilão virtual de com 115 carros retidos, abandonados, removidos ou recolhidos que se encontrem há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais de Pato Branco, Ponta Grossa e Guarapuava.

Os lances mínimos variam de R$ 180 a R$ 15 mil e para participar é necessário acessar a página do leiloeiro e fazer um cadastro com informações pessoais. Clique aqui para participar do leilão

No sábado (27) serão leiloados, à partir das 9 horas, carros que podem retornar a circulação após pagamento de taxas e revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito, custos estes que ficam a cargo do comprador.

Leilão de sucatas

No próximo sábado (2/6) a PRF irá realizar leilão de 103 sucatas de veículos retidos há mais de 60 dias nas mesmas Unidades Operacionais. Os lances mínimos variam de R$ 10 a R$ 1 mil.

A polícia lembra que as sucatas são veículos impedidos de circulação em vias públicas e se destinam exclusivamente ao desmonte e possível reaproveitamento de peças.

Estes veículos só podem ser adquiridos por pessoas jurídicas.

