PRF realiza leilão de veículos neste sábado; lances começam em R$ 5

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná realiza leilão virtual de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos que se encontrem há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais no estado. Com lances entre R$ 5 e R$ 55 mil, os veículos serão leiloados neste sábado (21) e no dia 28 de outubro.

De acordo com a corporação, as sessões públicas de lotes de veículos conservados, que podem voltar à circulação, e de sucata, com motor aproveitável e inservível, são realizadas exclusivamente online (clique aqui). Serão leiloados veículos recolhidos na região de Pato Branco, Ponta Grossa e Guarapuava.

Neste sábado (21), 100 veículos conservados para circulação serão leiloados com lances mínimos entre R$ 200 a R$ 55 mil. Esses automóveis podem retornar a circular em via pública após pagamento das respectivas taxas e recolocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito.

As 202 sucatas, por sua vez, serão leiloadas no próximo dia 28, com lances mínimos entre R$ 5 e R$ 2,5 mil. Esses são veículos que estão impedidos de circulação em vias públicas, destinados exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças e só podem ser adquiridas por pessoas jurídicas previamente cadastradas.

