PRF promove 2º leilão “online” com mais de 600 veículos no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza em junho, nos dias 18 e 19, seu segundo leilão “online” de veículos retidos nos pátios da instituição. Exclusivamente “online”, terá início às 9 horas do dia 18, para os veículos conservados e, dia 19 para as sucatas.

Cerca de sete dias antes, os lances poderão ser realizados no site www.nakakogueleiloes.com.br, portanto, no dia do leilão, alguns lotes já poderão ter lances ofertados.

Entre os 650 veículos que serão leiloados, 317 estão conservados e têm condições de voltar a circular. Serão leiloados carros, motos e caminhões retidos nas unidades da PRF localizadas nas regiões de Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Guaíra e Londrina.

Os veículos restantes serão negociados como sucatas, para reaproveitamento de peças e partes metálicas. Entre os itens classificados como sucata estão veículos de origem estrangeira.

Os lances mínimos dos veículos conservados variam de R$ 50 a R$ 20 mil . Quem desejar participar do leilão, deve se cadastrar previamente, através do site.

Os veículos poderão ser examinados pelos interessados ao longo dos cinco dias que antecedem o leilão, das 9 às 16 horas.

Conforme o artigo 328 do Código de Trânsito, o veículo recolhido que não vier a ser reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de dois meses pode ser avaliado e levado a leilão.





– Íntegra do edital: https://www.nakakogueleiloes.com.br/logos/Leilao_672116_36.pdf



– Lotes Conservados: https://www.nakakogueleiloes.com.br/lotes/136535/

– Lotes Sucatas: https://www.nakakogueleiloes.com.br/lotes/136536/