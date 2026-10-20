PRF prende três homens e apreende 6 mil maços de cigarros no Paraná

Carga oriunda de Mato Grosso do Sul seria entregue em Umuarama e no distrito de Serra dos Dourados





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três homens em flagrante por contrabando no início da noite desta segunda-feira (19), na BR-487, no município de Alto Paraíso, no Noroeste do Paraná. A ação resultou na apreensão de aproximadamente 6.000 maços de cigarros de origem estrangeira, que eram transportados em dois automóveis, um VW/Gol e um Fiat/Palio.

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A interceptação ocorreu após os policiais constatarem que os dois veículos seguiam em comboio pela rodovia. Durante a abordagem, os ocupantes confessaram que a mercadoria havia sido carregada em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino final a cidade de Umuarama e o distrito de Serra dos Dourados.

Foto: PRF Foto: PRF

Diante da irregularidade e do crime de contrabando, os três suspeitos receberam voz de prisão no local. Os detidos, juntamente com os automóveis e toda a carga apreendida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra para a realização dos procedimentos cabíveis.