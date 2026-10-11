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PRF prende suspeito de estupro de vulnerável ocorrido no Paraná

O crime contra uma criança de 8 anos teria ocorrido no mesmo dia, em São Jorge do Oeste (PR)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PRF prende suspeito de estupro de vulnerável ocorrido no Paraná
Autor Prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) - Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde deste sábado (10) um homem de 42 anos suspeito de estupro de vulnerável, em Lindoeste (PR). O crime contra uma criança de 8 anos teria ocorrido no mesmo dia, em São Jorge do Oeste (PR).

-LEIA MAIS: Moto com 91 multas e dívida de R$ 20 mil é apreendida pela GM em Arapongas

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Segundo a corporação, a abordagem ocorreu por volta das 17h, na altura do quilômetro 176 da BR-163, após os policiais receberem informações de que o suspeito estava em fuga em direção à fronteira. Ele conduzia um automóvel.

A ocorrência envolvendo a criança já havia sido registrada pela Polícia Militar. O preso e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, em Cascavel (PR).

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