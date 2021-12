Da Redação

PRF prende quatro pessoas por saquearem carga na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu quatro pessoas por saquearam a carga de um caminhão na BR-277, em Palmeira, Paraná. De acordo com as informações da PRF, o veículo, que transportava carne suína para exportação, tombou na rodovia.

O motorista do caminhão e uma passageira sofreram ferimentos e precisaram ser encaminhados para um hospital.

Ainda conforme a PRF, no local do acidente houve um confronto armado entre os seguranças particulares que faziam a proteção da carga e pessoas que tentavam saquear o veículo. Um homem ficou ferido. Ele deu entrada em um hospital de Ponta Grossa com ferimentos por arma de fogo.

No momento em que a PRF chegou no local, havia cerca de 20 pessoas, porém, elas se dispersaram com a presença dos agentes.

Os presos foram localizados durante uma patrulha na região.



Três deles estavam dentro de um carro onde foram localizados cerca de 20 quilos da carne suína dentro de uma caixa. Depois, um outro veículo foi abordado com aproximadamente 20 quilos da carga saqueada.

O motorista também foi preso.

Com informações; G1.