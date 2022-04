Da Redação

PRF prende quatro homens furtando praça de pedágio no PR

Quatro homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sábado (19), na praça de pedágio desativada, localizada na BR-277, em São José dos Pinhais, no Paraná.

A equipe PRF foi acionada, via telefone 191, por usuários da rodovia informando que haviam suspeitos no local cometendo furtos. No prédio administrativo, anexo à praça, os policiais encontraram dois homens, um dentro do imóvel, cortando cabos da instalação elétrica, e outro no pátio com ferramentas e cabos. Os dois também tinham cachimbo e isqueiro para consumo de drogas.

Pouco tempo depois, a equipe encontrou mais dois rapazes transportando estruturas metálicas das instalações locais.

Os quatro homens, com idades entre 27 e 36 anos, foram presos e encaminhados à Polícia Civil de São José dos Pinhais. Eles já tinham passagens pela polícia por furto.