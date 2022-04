Da Redação

PRF prende quatro homens furtando praça de pedágio no PR

Quatro homens, com idades entre 27 e 36 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste sábado (19), na praça de pedágio desativada, localizada na BR-277, em São José dos Pinhais. De acordo com a equipe, todos têm passagens pela polícia por furto.

A equipe PRF foi acionada por usuários da rodovia, que informaram que várias pessoas estavam no local cometendo furtos. No prédio administrativo, anexo à praça, os policiais encontraram dois homens, um dentro do imóvel, cortando cabos da instalação elétrica, e outro no pátio com ferramentas e cabos.

Conforme a PRF, os dois também tinham cachimbo e isqueiro para consumo de drogas. Pouco tempo depois, a equipe encontrou mais dois jovens transportando estruturas metálicas das instalações locais.

Os quatro homens foram presos e encaminhados para a Polícia Civil de São José dos Pinhais.