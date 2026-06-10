PRF prende pai e filha com mais de 12 kg de cocaína no PR

Um homem de 64 anos e sua filha de 29 foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (10) transportando 12,2 kg de cocaína na rodovia PR-317, no município de Formosa do Oeste (PR). A dupla foi detida por tráfico de drogas e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

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O flagrante aconteceu após uma equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE) da PRF interceptar o veículo dos suspeitos, um modelo Chevrolet Vectra. Durante a abordagem inicial, os policiais desconfiaram das justificativas apresentadas pelo condutor sobre os motivos e o destino da viagem, o que motivou uma vistoria mais detalhada no automóvel.

Ao realizarem a fiscalização minuciosa, os agentes descobriram que a estrutura do carro havia sido adulterada. Diversos tabletes de cocaína foram encontrados escondidos em um fundo falso preparado nas caixas de ar do veículo. Diante da comprovação do transporte do entorpecente, foi dada voz de prisão imediata aos dois ocupantes.