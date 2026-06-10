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TRÁFICO DE DROGAS

PRF prende pai e filha com mais de 12 kg de cocaína no PR

Droga estava escondida nas caixas de ar de um veículo interceptado na manhã desta quarta-feira (10)

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 16:31:30 Editado em 10.06.2026, 16:31:25
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PRF prende pai e filha com mais de 12 kg de cocaína no PR
Autor Entorpecente estava camuflado na estrutura de um Chevrolet Vectra - Foto: Divulgação/PRF

Um homem de 64 anos e sua filha de 29 foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (10) transportando 12,2 kg de cocaína na rodovia PR-317, no município de Formosa do Oeste (PR). A dupla foi detida por tráfico de drogas e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

-LEIA MAIS: Três veterinários são indiciados por maus-tratos a animais no PR

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O flagrante aconteceu após uma equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE) da PRF interceptar o veículo dos suspeitos, um modelo Chevrolet Vectra. Durante a abordagem inicial, os policiais desconfiaram das justificativas apresentadas pelo condutor sobre os motivos e o destino da viagem, o que motivou uma vistoria mais detalhada no automóvel.

Ao realizarem a fiscalização minuciosa, os agentes descobriram que a estrutura do carro havia sido adulterada. Diversos tabletes de cocaína foram encontrados escondidos em um fundo falso preparado nas caixas de ar do veículo. Diante da comprovação do transporte do entorpecente, foi dada voz de prisão imediata aos dois ocupantes.

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