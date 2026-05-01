PRF prende motorista embriagado após colisão que destruiu carros no PR

Um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na noite desta sexta-feira (1º), após causar um acidente envolvendo três veículos na rodovia BR-277, em Cascavel (PR). Conduzindo um Fiat Palio, o homem, de origem estrangeira, invadiu a pista contrária no trecho entre o Trevo Cataratas e o Trevo da Rua Olindo Periolo, colidindo contra uma motocicleta e um Peugeot. A força do impacto deixou os dois automóveis completamente destruídos.

LEIA MAIS: PR decreta emergência hídrica e proíbe uso de água tratada para lavar calçadas e carros

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O acidente deixou o condutor da motocicleta, um jovem de 23 anos, ferido. Ele sofreu escoriações, recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado a uma unidade hospitalar da região. O atendimento à ocorrência mobilizou um grande efetivo, contando com a presença de socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), equipes da concessionária EPR Iguaçu e o caminhão ABTR do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito no local. Durante o atendimento, os agentes constataram que o motorista do Fiat Palio estava sob efeito de álcool. Diante da comprovação da embriaguez, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelos crimes de trânsito.

As informações são da CGN.