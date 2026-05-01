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BR-277

PRF prende motorista embriagado após colisão que destruiu carros no PR

Colisão ocorreu na noite desta sexta-feira (1º) no trecho entre o Trevo Cataratas e o Trevo da Rua Olindo Periolo, em Cascavel

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 20:46:02 Editado em 01.05.2026, 20:45:57
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PRF prende motorista embriagado após colisão que destruiu carros no PR
Autor Acidente deixou uma pessoa ferida - Foto: CGN

Um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na noite desta sexta-feira (1º), após causar um acidente envolvendo três veículos na rodovia BR-277, em Cascavel (PR). Conduzindo um Fiat Palio, o homem, de origem estrangeira, invadiu a pista contrária no trecho entre o Trevo Cataratas e o Trevo da Rua Olindo Periolo, colidindo contra uma motocicleta e um Peugeot. A força do impacto deixou os dois automóveis completamente destruídos.

LEIA MAIS: PR decreta emergência hídrica e proíbe uso de água tratada para lavar calçadas e carros

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O acidente deixou o condutor da motocicleta, um jovem de 23 anos, ferido. Ele sofreu escoriações, recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado a uma unidade hospitalar da região. O atendimento à ocorrência mobilizou um grande efetivo, contando com a presença de socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), equipes da concessionária EPR Iguaçu e o caminhão ABTR do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito no local. Durante o atendimento, os agentes constataram que o motorista do Fiat Palio estava sob efeito de álcool. Diante da comprovação da embriaguez, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelos crimes de trânsito.

As informações são da CGN.

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acidente de transito Cascavel PR embriaguez ao volante feridos em acidentes Polícia Rodoviaria federal rodovia BR-277
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