Da Redação

PRF prende jovens armados com pistolas no Paraná

Dois jovens, de 18 e 23 anos, foram presos na manhã desta terça-feira (19) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Bairro Parolin, em Curitiba.

continua após publicidade .

A equipe de motociclistas da PRF realizava rondas na Linha Verde (BR-476), quando na região do Bairro Parolin, ouviu disparos de armas de fogo e percebeu moradores correndo, então entrou no bairro e viu dois homens encapuzados com armas em mãos, fugindo de um grupo de pessoas.

Os dois homens foram presos com duas pistolas, uma calibre 380 e outra .40. Nas proximidades de onde ocorreu a prisão, houve uma troca de tiros entre criminosos e um homem foi assassinado.

continua após publicidade .

Ainda não é possível afirmar se os dois presos pela PRF tem ligação com o homicídio. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.