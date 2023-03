PRF prende indígenas com medicamentos roubados no Paraná

Da Redação

Os presos foram encaminhados à Polícia Civil de Laranjeiras do Sul

Dois indígenas foram presos na segunda-feira (20), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o carro carregado de medicamentos roubados durante um acidente na BR-277, em Nova Laranjeiras, no centro sul do Paraná. .

A dupla foi abordada na mesma região do aldeamento indígena. No automóvel estava parte da carga que foi saqueada durante o tombamento da carreta que transportava os produtos farmacêuticos. Os presos foram encaminhados à Polícia Civil de Laranjeiras do Sul.

O saque da carga ocorreu depois que uma carreta tombou numa curva, por volta das 8h30, o motorista teve ferimentos leves.

Quando a PRF chegou ao local, o baú da carreta tinha sido arrombado e toda a carga roubada. Havia grande quantidade de indígenas na região, inclusive mulheres e crianças, escondendo as mercadorias saqueadas na mata às margens da rodovia. Um dos policiais foi atingido por pedras ao tentar se aproximar.

Após o atendimento do acidente, a PRF seguiu com ações em busca dos saqueadores e abordou o automóvel transportando as mercadorias.

* Com informações Assessoria de Comunicação/PRF

