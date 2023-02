PRF prende duas pessoas com cocaína escondida em caminhonete no PR

Da Redação

A ocorrência será encaminhada para Polícia Federal de Curitiba

Duas pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com cocaína escondida em uma caminhonete que trafegava na BR-277, em Curitiba, no Paraná. A criança que estava junto dos detidos foi encaminhada para o Conselho Tutelar. A droga será retirada da estrutura do veículo em contabilizada na Polícia Federal, para onde a ocorrência será encaminhada.

A abordagem ocorreu por volta das 10 horas, na BR-277, quando os policiais pararam uma Toyota/SW4, com placas do Paraguai. Ao desembarcar do veículo, o motorista demonstrou bastante nervosismo e ao realizar uma fiscalização detalhada na caminhonete, foi possível ver por meio de um acesso em sua estrutura, embaixo dos bancos traseiros, vários tabletes de pasta base de cocaína.

