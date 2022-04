Da Redação

PRF prende cinco pessoas e apreende 233 kg de maconha no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu cinco pessoas e apreendeu 233 quilos de maconha no fim da noite desta segunda (28), em Araucária, localizada na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Por volta das 23h30, as equipes da PRF abordaram dois motoristas que transitavam juntos pela rodovia. De acordo com a polícia, o homem e a mulher, que estavam no VW Gol, admitiram estar transportando maconha, e ainda falaram que no Fiat Siena haviam outros três homens que faziam o serviço de batedor de carga.

Ainda conforme o boletim, o casal disse que pegou a droga em Ubiratã e levou para Curitiba. Os cinco foram presos em flagrante e encaminhados para a Polícia Civil de Araucária.

Veja o momento da apreensão da maconha:

