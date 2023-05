PRF prende casal com 20 pistolas turcas no Paraná; vídeo

Nesta quarta-feira (31), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um casal na BR-379, em Jataizinho. Naturais de Cascavel, no Oeste do Paraná, eles ocupavam um Corsa e transportavam 20 pistolas turca.

continua após publicidade

Ao solicitarem a documentação do carro e do casal, os policiais perceberam que ambos estavam com as mãos trêmulas. Com o nível de suspeita elevada, passaram a vistoriar o carro e perceberam que várias peças internas das portas estavam desalinhadas e soltas.

- LEIA MAIS: Polícias Militar e Federal apreendem mais de 600 kg de droga em Guaíra

continua após publicidade

Aprofundando a vistoria, os agentes federais encontraram 20 pistolas 9 mm de fabricação turca, além de 49 carregadores, tudo escondido dentro da lataria das quatro portas do carro. Todas as pistolas estavam com a numeração raspada.

O motorista disse que pegou o carro com as armas de fogo em um posto de combustíveis em Cascavel e o entregaria em São Paulo, capital.

O casal, o homem de 31 e a mulher de 25 anos, foi detido e encaminhado para a polícia judiciária juntamente com as armas e os carregadores para o registro do crime de tráfico internacional de armas.

continua após publicidade

Veja o vídeo registrado no momento da ocorrência:









Siga o TNOnline no Google News