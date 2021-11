Da Redação

PRF prende bêbado envolvido em acidente com moto no PR; Veja

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista bêbado na madrugada deste domingo (28), em Quatro Barras, no Paraná, a BR-116.

Por volta de 1h30, policiais rodoviários federais foram acionados para atenderem uma colisão traseira envolvendo um Celta e uma CG 125. Ao chegarem ao local, o motociclista, de 19 anos, já havia sido socorrido ao Hospital Evangélico, em Curitiba. De acordo com o boletim, foi solicitado ao motorista do carro, um homem, de 38 anos, o teste do bafômetro.

O resultado do teste (1,01 miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões) foi qualificado como crime de trânsito. Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido para a Polícia Civil, em Campina Grande do Sul, para o registro do crime de embriaguez ao volante.

A autoridade policial arbitrou fiança em R$ 3 mil, mas como, no momento, ele não dispunha do valor, permaneceu detido. Conforme a PRF, o estado de saúde do motociclista, até o fechamento da matéria, não havia sido divulgado.

Veja o vídeo:

