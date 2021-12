Da Redação

PRF lança guia de bolso para motoristas no Paraná

Com objetivo de orientar os usuários das rodovias a respeito de como agir em acidentes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná promove a campanha “Sofri um acidente, e agora?”. Um dos produtos da campanha é um guia de bolso que foi lançado durante ação educativa do Programa Rodovida, nesta sexta-feira (17).

O produto foi distribuído a quem transitava pela Linha Verde, em frente à sede regional da PRF, em Curitiba. Com uma linguagem coloquial e descontraída, o guia aborda três temas: Sinalização, Veículo Sobre a Pista e Comportamento Seguro. Ele traz números dos telefones de emergência e orientações sobre como agir em acidentes, como exemplo, se é preciso esperar a polícia chegar para tirar um veículo da pista quando não há feridos.

O guia de bolso é do tamanho de um papel A4, mas pode ser dobrado para guardar na carteira ou no console do veículo. Ele também está disponível para impressão na página da campanha, no portal da PRF.