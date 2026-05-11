PRF lança campanha de arrecadação de agasalhos infantis em todo o Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta segunda-feira (11), em todo o Paraná, a campanha "Adote uma Criança Neste Inverno". A iniciativa, realizada em parceria com o Sest Senat, tem como objetivo arrecadar roupas e agasalhos destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social. A sociedade pode realizar as doações até o dia 19 de junho em qualquer unidade operacional da PRF ou nos postos de atendimento do Sest Senat espalhados pelo estado.

📰 LEIA MAIS: Justiça determina fechamento de desvio na BR-376, em Marialva

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A mobilização foca exclusivamente na arrecadação de itens infantis, incluindo agasalhos, jaquetas, calças, meias, toucas, luvas e calçados, além de cobertores. A organização da campanha ressalta a importância de que todas as peças entregues estejam em bom estado de conservação para o uso imediato.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



A ação busca antecipar o auxílio às famílias antes da chegada dos períodos de frio mais rigoroso na região. Os interessados em colaborar podem encontrar a lista completa de endereços e pontos de coleta no site oficial da Polícia Rodoviária Federal ou diretamente nas sedes das entidades parceiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



