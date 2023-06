PRF interdita trecho da BR-277 após vazamento de combustível

Siga o TNOnline no Google News

A BR-277 foi interditada na tarde desta terça-feira (13) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF no sentido Curitiba-Ponta Grossa, no Paraná. O trânsito foi bloqueado do km 135 da BR-277, em Balsa Nova. A medida foi tomada depois que uma carreta bitrem que transportava combustível se envolveu em um acidente, derramando parte da carga.

A PRF informou que a medida foi tomada porque há risco de explosão. A rodovia só deve ser liberada após o transbordo de todo combustível. Conforme a polícia, não há previsão de liberação do trecho. O congestionamento chega a 17 quilômetros.

Parte do tanque está sobre a rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal "um bitrem "deu L" e um dos tanques que transporta combustível começou a derramar gasolina e diesel". O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local.

Em nota divulgada às 16h, a PRF afirma existir risco de explosão e o tráfego só poderá ser liberado após o transbordo de todo o combustível. "E segundo as equipes que estão no local a operação será demorada. Dessa forma estamos orientando uma rota alternativa para os condutores que deslocam a partir da capital, qual seja, Araucária - Lapa - Palmeira - Ponta Grossa", informam os policiais.

