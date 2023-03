PRF interdita BR-277 após trecho da rodovia afundar; vídeo

Da Redação

Uma pista simples deve ser usada como desvio

A BR-277 será interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pois um trecho da rodovia, mais especificamente o quilômetro 33,5, em Morretes, no sentido litoral do Paraná, está afundando. O problema aconteceu após grandes volumes de chuva atingirem a região.

Um comunicado foi divulgado pela corporação nas redes sociais. A publicação diz que engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realizaram uma análise no trecho e, por segurança, ele deve ser bloqueado. A interdição começa na altura da antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no quilômetro 60.

Será realizada, pelo DNIT, a operacionalização de um desvio no local, transformando o trecho sentido Curitiba em pista simples, mas ainda sem previsão.

Enquanto o desvio não estiver operacionalizado, o sentido litoral permanecerá interditado.

Motoristas devem reprogramar suas viagens e o acostamento não poderá ser utilizado para aguardar a liberação.

Rotas alternativas:



Veículos de passeio - Estrada da Graciosa;

Veículos pesados - BR-376 até o ferryboat em Guaratuba (máximo 26 toneladas).

