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PRF intercepta coleção de moedas e cédulas estrangeiras na BR-277

Policiais encontraram no compartimento de carga três malas contendo aproximadamente 2.500 moedas de coleção de diversos países

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 08:16:07 Editado em 06.05.2026, 08:16:02
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PRF intercepta coleção de moedas e cédulas estrangeiras na BR-277
Autor Ação da polícia ocorreu na terça-feira - Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta terça-feira (5), uma carga de moedas e cédulas estrangeiras durante fiscalização no km 582 da BR-277, em Cascavel (PR).

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Por volta das 14h45, a equipe policial abordou um caminhão baú e, durante a verificação, localizou no compartimento de carga três malas contendo aproximadamente 2.500 moedas de coleção de diversos países, aparentemente originais e certificadas, além de cerca de 400 cédulas estrangeiras, também certificadas.

De acordo com informações obtidas no local, o material teria sido carregado em Foz do Iguaçu e seria transportado até Cascavel. O condutor relatou que receberia um valor em dinheiro pelo transporte da carga.

Diante da situação, o veículo, a mercadoria e o motorista foram encaminhados à Polícia Federal em Cascavel para os procedimentos cabíveis.

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Com informações da Tarobá

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