PRF intercepta caminhão com 250 mil maços de cigarros contrabandeados no interior do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 250 mil maços de cigarros contrabandeados na manhã desta sexta-feira (25), no município de Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. A mercadoria ilícita, de origem estrangeira e sem documentação fiscal, era transportada em um caminhão. O motorista do veículo foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.

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A apreensão ocorreu durante um patrulhamento realizado por uma equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE) da PRF. Os agentes trafegavam por uma estrada rural no interior do município quando avistaram o caminhão e decidiram realizar a abordagem. Ao inspecionarem o compartimento de carga, os policiais confirmaram a presença dos milhares de pacotes de cigarros irregulares.

Questionado sobre a origem e o destino do material, o condutor relatou à equipe policial que havia pegado o caminhão já carregado na cidade de Marechal Cândido Rondon e que o objetivo era transportar a carga até o município de Brasilândia do Sul. Diante do flagrante, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o veículo e toda a mercadoria apreendida, para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, que ficará responsável pela sequência das investigações.