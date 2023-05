PRF inicia tratativas para a retomada do serviço aeromédico no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Aeromédico da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou tratativas para retomar o serviço aeromédico no estado do Paraná, que já registrou mais de 3000 acionamentos no passado.

continua após publicidade .

Nesta quinta-feira (4), a PRF e a Superintendência do Ministério da Saúde no Paraná realizaram uma reunião para discutir a retomada do serviço.

Estiveram presentes na reunião o superintendente da PRF no Paraná, Fernando César Oliveira, o superintendente-executivo, Sérgio Carvalho. Pelo Núcleo de Operações Aéreas, estiveram presentes os inspetores Pagani e Kaio Simões. Também participaram da reunião o superintendente do Ministério da Saúde, Luiz Armando, e a vereadora de Curitiba, Professora Josete e assessora, Dione Garcia.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Ônibus da Saúde de prefeitura fica completamente destruído no Paraná

Durante o encontro, discutiram possibilidades de convênios, locais de instalações, parcerias e a solicitação da aeronave, parte essencial do serviço.

No final de abril (28), foi realizada outra reunião de trabalho com a secretária municipal de Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella Nadas, para discutir um acordo de cooperação técnica entre a PRF e o Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de viabilizar a retomada do atendimento aeromédico na região metropolitana da capital do Paraná. A conversa foi bastante produtiva e contou com a participação do diretor do Sistema de Urgência e Emergência de Curitiba, Pedro Henrique de Almeida.

continua após publicidade .

A retomada do serviço aeromédico pela PRF no Paraná é de extrema importância para garantir um atendimento mais rápido e eficiente em casos de emergência, principalmente em regiões de difícil acesso por vias terrestres. A expectativa é que, com parcerias efetivas, seja possível viabilizar a retomada do atendimento aeromédico na região metropolitana de Curitiba e, posteriormente, em outras áreas do estado. A medida pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas que necessitam de atendimento médico rápido e eficiente, principalmente nas rodovias federais paranaenses.

Nos mais de 3000 atendimentos, destacam-se o resgate de cinco jovens que estavam perdidos na serra do mar e o atendimento a um grave acidente entre dois caminhões e dois carros na BR-277.

Siga o TNOnline no Google News