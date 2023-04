PRF inicia Operação Semana Santa 2023 no Paraná

Da Redação

As ações seguem até a meia-noite de domingo (9)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à zero hora desta quinta-feira (6), a Operação Semana Santa 2023 com foco na promoção da segurança viária nas rodovias federais em todo o país. Durante os feriados, historicamente há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, o que contribui para o aumento da violência no trânsito.

As ações seguem até a meia-noite de domingo (9), visando a livre circulação, a prevenção de acidentes e a promoção da segurança viária. Os esforços são intensificados em locais e horários de maior incidência de acidentes graves, de acordo com as estatísticas do órgão.

A Operação contempla o somatório das ações operacionais e de educação para o trânsito, objetivando a prevenção e redução da gravidade dos acidentes, bem como aumento a percepção de segurança nas rodovias federais.

Alguns temas que receberão destaque: excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, utilização do cinto de segurança, utilização dos dispositivos de retenção, uso do capacete, uso do celular ao dirigir, entre outros. Essas são as condutas que, historicamente, provocam o maior número de fatalidades nas rodovias.

As BRs 376 e 277 - Sentido Litoral - contarão com proibição de veículos articulados durante a operação. Além do retorno da restrição de veículos superdimensionados, nos trechos de pista simples, em todo estado. As restrições buscam melhorar a fluidez do trânsito nas rodovias que sofrem com interdições de faixas de rolamento.

Nas duas rodovias, nos trechos afetados pelas obras de recuperação dos danos causados pelos deslizamentos, será proibido o trânsito de veículos de carga articulados (carretas, bitrens etc) nos horários de maior movimento.

Na BR-277, a restrição acontece sempre no sentido do maior fluxo, na descida para o litoral paranaense e no sentido capital, no retorno. Os bloqueios, na BR-277, acontecerão na antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais (PR), no km 60 e no viaduto de acesso a Morretes, no km 30. Já na BR-376, os bloqueios serão realizados nos dois sentidos (Paraná e Santa Catarina) e serão realizados entre a entrada para Campo Alto, em Tijucas do Sul (PR), no km 648 e a praça de pedágio em Garuva (SC), no km 682.

Além disso, em todos os trechos de pista simples do estado, os veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites:

2,6 m de largura

4,4 m de altura

19,8 m de comprimento

57 toneladas de PBTC

