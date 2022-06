PRF inicia Operação Corpus Christi 2022 nesta quarta-feira

Da Redação

A Operação Corpus Christi visa promover a segurança nas rodovias federais

Por conta do feriado de Corpus Christi, que ocorre na quinta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quarta-feira (15) uma operação a fim de promover a segurança nas rodovias federais em todo o país.

O tráfego de veículos aumenta nas rodovias federais durante os feriados, fator que contribui para o crescimento da violência no trânsito.

As ações seguem até a meia-noite de domingo (19), visando a livre circulação, a prevenção de acidentes e a promoção da segurança viária. Os esforços são intensificados em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de ocorrência de crimes, de acordo com as estatísticas da PRF.



A Operação contempla o somatório das ações operacionais e de combate à criminalidade junto às atividades de educação para o trânsito, objetivando a prevenção e redução da gravidade dos acidentes, bem como aumento a percepção de segurança nas rodovias federais.

Alguns temas que receberão destaque: ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, utilização do cinto de segurança, utilização dos dispositivos de retenção para crianças, uso do capacete, excesso de velocidade, uso do celular ao dirigir, entre outros. Essas são as condutas que, historicamente, provocam o maior número de fatalidades nas rodovias.

Neste ano, não haverá restrição de tráfego para veículos ou combinações de veículos excedentes em peso ou dimensões, nas rodovias federais que cortam o estado.