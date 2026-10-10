PRF identifica irregularidades em mais da metade dos caminhões fiscalizados no PR

Dados são referentes a um único dia de fiscalização, que resultou em 391 autos de infração

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou irregularidades em mais da metade dos 296 caminhões fiscalizados durante a Operação Serra Segura, realizada na última quinta-feira (08), em diferentes regiões do Paraná. Ao todo, 160 veículos tiveram documentos recolhidos ou foram retidos em pátios devido a problemas de segurança. As equipes realizaram dez ações de fiscalização, que resultaram em 391 autos de infração.

A Operação Serra Segura tem como objetivo identificar veículos de carga com problemas de manutenção e impedir a circulação daqueles que apresentem riscos à segurança viária. As fiscalizações contam com o apoio técnico de mecânicos das concessionárias de rodovias e de equipes da PRF especializadas em fiscalização de trânsito.

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Entre as principais irregularidades identificadas estão problemas no estado de conservação dos caminhões e falhas ou não uso de equipamentos obrigatórios, situações que podem comprometer a segurança e contribuir para a ocorrência de acidentes graves. Também foram flagrados 41 motoristas profissionais descumprindo as regras de descanso obrigatório.

Cuíca de freio estourada na BR-376 - Foto: Divulgação/PRF Cuíca de freio estourada na BR-376 - Foto: Divulgação/PRF

As medidas administrativas adotadas dependem da gravidade das irregularidades. Quando o problema pode ser corrigido no local, o veículo pode ser liberado após a regularização, ainda assim sendo autuado. Em situações que não representam risco imediato à segurança, a legislação permite a liberação mediante o recolhimento do documento e a apresentação posterior do veículo regularizado. Já nos casos em que as condições do caminhão comprometem a segurança, o veículo é removido ao pátio, e sua liberação fica condicionada à correção dos problemas.

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Veículo de fechamento lateral em lonas, com carga sem amarração, com risco de tombamento de carga em curvas/frenagem - BR-277 - Foto: Divulgação/PRF Veículo de fechamento lateral em lonas, com carga sem amarração, com risco de tombamento de carga em curvas/frenagem - BR-277 - Foto: Divulgação/PRF

Principais irregularidades autuadas

Mau estado de conservação: 39

Falta de equipamento obrigatório: 16

Equipamento obrigatório ineficiente, inoperante ou em desacordo com a legislação: 130

Descumprimento do descanso obrigatório do motorista profissional: 41

Excesso de peso constatado: 88.306 quilos

Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF



