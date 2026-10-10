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OPERAÇÃO SERRA SEGURA

PRF identifica irregularidades em mais da metade dos caminhões fiscalizados no PR

Dados são referentes a um único dia de fiscalização, que resultou em 391 autos de infração

Escrito por Da Redação
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PRF identifica irregularidades em mais da metade dos caminhões fiscalizados no PR
Autor Ao todo, 160 veículos tiveram documentos recolhidos - Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou irregularidades em mais da metade dos 296 caminhões fiscalizados durante a Operação Serra Segura, realizada na última quinta-feira (08), em diferentes regiões do Paraná. Ao todo, 160 veículos tiveram documentos recolhidos ou foram retidos em pátios devido a problemas de segurança. As equipes realizaram dez ações de fiscalização, que resultaram em 391 autos de infração.

A Operação Serra Segura tem como objetivo identificar veículos de carga com problemas de manutenção e impedir a circulação daqueles que apresentem riscos à segurança viária. As fiscalizações contam com o apoio técnico de mecânicos das concessionárias de rodovias e de equipes da PRF especializadas em fiscalização de trânsito.

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Entre as principais irregularidades identificadas estão problemas no estado de conservação dos caminhões e falhas ou não uso de equipamentos obrigatórios, situações que podem comprometer a segurança e contribuir para a ocorrência de acidentes graves. Também foram flagrados 41 motoristas profissionais descumprindo as regras de descanso obrigatório.

PRF identifica irregularidades em mais da metade dos caminhões fiscalizados no PR
AutorCuíca de freio estourada na BR-376 - Foto: Divulgação/PRF

As medidas administrativas adotadas dependem da gravidade das irregularidades. Quando o problema pode ser corrigido no local, o veículo pode ser liberado após a regularização, ainda assim sendo autuado. Em situações que não representam risco imediato à segurança, a legislação permite a liberação mediante o recolhimento do documento e a apresentação posterior do veículo regularizado. Já nos casos em que as condições do caminhão comprometem a segurança, o veículo é removido ao pátio, e sua liberação fica condicionada à correção dos problemas.

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PRF identifica irregularidades em mais da metade dos caminhões fiscalizados no PR
AutorVeículo de fechamento lateral em lonas, com carga sem amarração, com risco de tombamento de carga em curvas/frenagem - BR-277 - Foto: Divulgação/PRF

Principais irregularidades autuadas

Mau estado de conservação: 39
Falta de equipamento obrigatório: 16
Equipamento obrigatório ineficiente, inoperante ou em desacordo com a legislação: 130
Descumprimento do descanso obrigatório do motorista profissional: 41
Excesso de peso constatado: 88.306 quilos

PRF identifica irregularidades em mais da metade dos caminhões fiscalizados no PR
AutorFoto: Divulgação/PRF


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