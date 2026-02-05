Leia a última edição
Paraná

FLAGRANTE

PRF flagra transporte de haxixe e prende suspeito no Noroeste do PR

Apreensão ocorreu em São Jorge do Ivaí durante fiscalização de rotina

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 09:21:18 Editado em 05.02.2026, 09:21:13
PRF flagra transporte de haxixe e prende suspeito no Noroeste do PR
Autor PRF apreendeu quase 3 kg de haxixe e prendeu um homem durante fiscalização - Foto: REprodução/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 26 anos e apreendeu 2,820 quilos de haxixe nesta quarta-feira (4), em São Jorge do Ivaí, no Noroeste do Paraná.

A ocorrência foi registrada durante uma fiscalização de rotina. Os policiais abordaram um Fiat Mobi preto que seguia no sentido Cascavel–Maringá. Durante a inspeção no veículo, uma sacola com vários pacotes da droga foi localizada no banco traseiro. (veja vídeo)

LEIA MAIS: Prédio público é invadido e carro oficial é furtado no Paraná

De acordo com a PRF, o entorpecente incluía haxixe marroquino, produzido a partir da resina da cannabis, e haxixe preto, uma versão mais concentrada e valorizada no tráfico.

No interior do automóvel também foram encontrados cinco aparelhos celulares e cinco frascos de perfumes de marcas variadas.

Ainda conforme a polícia, o carro utilizava placas clonadas e apresentava registro de furto ou roubo em Brasília (DF).

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Maringá, onde o caso foi registrado.


Divulgação/PRF

