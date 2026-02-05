PRF flagra transporte de haxixe e prende suspeito no Noroeste do PR

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 26 anos e apreendeu 2,820 quilos de haxixe nesta quarta-feira (4), em São Jorge do Ivaí, no Noroeste do Paraná.

A ocorrência foi registrada durante uma fiscalização de rotina. Os policiais abordaram um Fiat Mobi preto que seguia no sentido Cascavel–Maringá. Durante a inspeção no veículo, uma sacola com vários pacotes da droga foi localizada no banco traseiro. (veja vídeo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Prédio público é invadido e carro oficial é furtado no Paraná

De acordo com a PRF, o entorpecente incluía haxixe marroquino, produzido a partir da resina da cannabis, e haxixe preto, uma versão mais concentrada e valorizada no tráfico.

No interior do automóvel também foram encontrados cinco aparelhos celulares e cinco frascos de perfumes de marcas variadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda conforme a polícia, o carro utilizava placas clonadas e apresentava registro de furto ou roubo em Brasília (DF).

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Maringá, onde o caso foi registrado.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Divulgação/PRF

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







