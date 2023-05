PRF flagra drogas em veículos de empresas paranaenses do ramo elétrico

Dois flagrantes envolvendo veículos de prestadoras de serviços no ramo de eletricidade no Paraná foram feitos nesta quinta-feira (25) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Santa Catarina e no Rio de Janeiro.

Na BR-101 em Biguaçu/SC, a PRF apreendeu 1,5 tonelada de maconha que era transportada em duas caminhonetes de uma prestadora de serviços elétricos. A droga estava escondida em diversos compartimentos internos na área de carga, onde normalmente seriam guardadas ferramentas de trabalho. Veja:

O outro caso foi na BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), na Zona Norte do Rio de Janeiro. O caminhão da prestadora de serviços elétricos era guinchado por outro e isso chamou atenção dos policiais, além do fato da empresa não fornecer luz para aquele Estado.

Em revistas no caminhão, os policiais encontraram diversos fardos de maconha nos compartimentos de ferramentas, que totalizaram pouco mais de 2 toneladas. Os dois ocupantes do guincho contaram que pegaram os veículos no Paraná e que a droga veio do Paraguai e tinha como destino o Complexo da Maré.

Ambos os casos seguem sendo investigados pela Polícia Federal.

