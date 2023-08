PRF flagra criança em carro 'recheado' de cigarros no PR; veja o vídeo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o motorista de um veículo Renault Scénic por volta das 13 horas desta quinta-feira (17), na rodovia BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná. Um casal e uma criança de 4 anos estavam no carro.

O que chamou atenção dos policiais rodoviários federais, no entanto, era que o automóvel estava "recheado" com cigarros contrabandeados. Mais de quatro mil maços foram localizados dentro do Scénic.

Imagens feitas pelos PRFs mostram que as mercadorias estavam no porta-malas e também nos pés da criança, que estava sentada em uma cadeirinha. No veículo, ainda foram encontrados diversos brinquedos do filho do casal.

De acordo com a PRF, os pais teria usado a criança como fator de distração, na tentativa de escapar da fiscalização policial. A estratégia não funcionou. Além disso, o casal possui registro criminal pelo mesmo fato, inclusive com o filho também sendo utilizado com essa função de "distrair".

Diante dos fatos, o casal foi detido por contrabando de cigarros e corrupção de menor. A criança será entregue ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis. A carga foi apreendida.

