PRF flagra condutor de carreta dirigindo sob influência de álcool na BR-373

O condutor foi encaminhado para a 13ª SDP pelo crime de embriaguez ao volante

No dia 8 de outubro de 2026, às 9h10, no km 184 da BR-373, em frente à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal em Ponta Grossa, durante fiscalização a equipe realizou a abordagem a um veiculo de carga, que trafegava de Prudentópolis/PR para Castro/PR.

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O condutor, um homem de 59 anos, foi convidado a realizar do teste de alcoolemia por meio de etilômetro cujo resultado apontou concentração de álcool por litro de ar alveolar expirado equivalente a aproximadamente três vezes o limite estabelecido para a configuração do crime de embriaguez ao volante.

Diante do resultado, foi dada voz de prisão ao condutor, pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O condutor foi encaminhado para a 13ª SDP pelo crime de embriaguez ao volante.

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O veículo foi liberado para condutor devidamente habilitado.

Foi constatado também que no ano de 2021 havia registro de abordagem realizada pela PRF, envolvendo o mesmo condutor com autuação pela mesma infração.

Em razão do feriado prolongado, a PRF reforça a importância da condução responsável e da preservação da segurança viária. A instituição também destaca o reforço das ações de fiscalização nas rodovias federais, com o objetivo de prevenir sinistros de trânsito e coibir condutas que coloquem em risco a vida dos usuários das rodovias.

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Com informações do CGN