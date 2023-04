PRF fiscaliza viatura dos ‘Caça-Fantasmas’ no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O momento foi registrado pela própria PRF

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná, realizaram uma abordagem “assombrosa” neste sábado, 29, durante a operação do feriado do Dia do Trabalhador. Eles foram surpreendidos pela viatura dos “Caça-Fantasmas”, trafegando pela BR 373, em Ponta Grossa, região metropolitana de Curitiba, capital do estado.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: PRE deflagra operação nas rodovias estaduais durante o feriado

O momento foi registrado pela própria PRF. Segundo os policiais, toda a documentação da “viatura fantasmagórica” estava em dia, o motorista passou no teste do bafômetro e nenhum fantasma foi encontrado durante a vistoria.

continua após publicidade .

fonte: Reprodução / PRF Eles foram surpreendidos pela viatura dos “Caça-Fantasmas”, trafegando pela BR 373

O motorista do veículo disse que, como havia vendido a perua, seguia para Curitiba para entregá-la ao novo proprietário. Porém, ao ser liberado, a “viatura” não pegou, e foi necessária a ajuda dos policiais para ele poder seguir viagem.



Os Caça-Fantasmas

continua após publicidade .

Os Caça-Fantasmas (em inglês: Ghostbusters) é um filme americano de 1984, dos gêneros fantasia, aventura, ficção científica e comédia, dirigido por Ivan Reitman e escrito por Harold Ramis e Dan Aykroyd. O filme foi estrelado por Bill Murray, Aykroyd e Ramis como Peter Venkman, Ray Stantz e Egon Spengler, parapsicólogos excêntricos que começam um negócio de "capturar fantasmas" em Nova York. O filme é co-estrelado por Ernie Hudson, como Winston Zeddemore, Sigourney Weaver, como Dana Barrett e Rick Moranis como Louis Tully. O filme foi distribuído pela Columbia Pictures e teve seu lançamento nos Estados Unidos em 8 de junho de 1984.

O filme ganhou uma sequência, Ghostbusters II (1989), e duas séries animadas.

Em agosto de 2014, uma edição remasterizada do filme foi lançada nos cinemas dos Estados Unidos em celebração dos 30 anos do lançamento do filme.

Com informações Bem Paraná.

Siga o TNOnline no Google News