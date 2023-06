PRF faz maior apreensão de maconha do ano no Paraná

Na noite dessa quarta (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a maior apreensão de maconha do ano no Estado do Paraná. Os agentes rodoviários federais abordaram um caminhão graneleiro no município de Francisco Beltrão, na região sudoeste.

Conforme a corporação, no compartimento de carga do veículo foi encontrado 4,6 toneladas da droga. O motorista informou que a carga ilegal foi carregada em Santa Helena e tinha como destino a cidade de Pato Branco.

O homem foi preso em flagrante, e a droga juntamente com o caminhão foram encaminhados para a Polícia Civil de Francisco Beltrão.

