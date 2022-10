PRF faz leilão online com 157 veículos; saiba como participar

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Estado do Paraná, realiza neste sábado (22) um leilão online com 157 veículos, entre lotes em boas condições de circulação e sucatas.

A instituição afirma que são 99 sucatas e 58 veículos conservados disponíveis. Segundo a PRF, os lotes com sucatas possuem lances mínimos entre R$ 30 e R$ 3.500. Os lotes conservados variam entre R$ 200 e R$ 5 mil.

Os interessados podem participar enviando lances pelo site da empresa responsável pelo leilão. No endereço eletrônico também é possível conferir os detalhes de cada lote.

Podem participar pessoas físicas ou empresas, porém, segundo a PRF, as sucatas só poderão ser adquiridas por pessoas jurídicas previamente cadastradas.

Os veículos foram retidos, abandonados, removidos ou recolhidos na região de Guarapuava, Pato Branco e Ponta Grossa e estão há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais vinculadas à PRF no Paraná.

Fonte: Informações do g1.

