PRF faz a maior apreensão de fuzis de sua história em rodovia do Paraná





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na tarde desta quarta-feira (17), a maior apreensão de fuzis da história do órgão. A ação ocorreu durante uma fiscalização na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná, região próxima à fronteira com o Paraguai. No total, os agentes encontraram 26 fuzis e 16 pistolas escondidos na cabine de um caminhão. Até então, o recorde da instituição pertencia a uma apreensão realizada no Rio de Janeiro, em agosto de 2020.

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A abordagem aconteceu por volta do meio-dia, quando os policiais pararam um motorista de 28 anos que conduzia um veículo carregado com insumos para ração animal. A carga havia saído da Argentina e tinha como destino o estado de Minas Gerais. Diante do nervosismo do condutor durante a fiscalização, os agentes decidiram aprofundar a vistoria. O homem acabou confessando o crime e indicou o esconderijo do armamento na cabine.

Foto: Reprodução/PRF Foto: Reprodução/PRF

Após a retirada e a contagem do material, a PRF contabilizou 22 fuzis de calibre 5,56 mm e quatro de calibre 7,65 mm, além de 14 pistolas de calibre 9 mm e duas de calibre .40. Também foram apreendidos 127 carregadores, 898 munições de calibre 7,62 mm e 4.150 munições de calibre 9 mm. Entre as armas apreendidas, chamou a atenção a presença de dois fuzis AK-47, um modelo de infantaria padrão amplamente utilizado por forças paramilitares e organizações criminosas devido ao seu baixo custo e alta resistência.

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O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo, cuja pena pode chegar a 16 anos de reclusão. A operação faz parte do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, uma estratégia do Ministério da Justiça que visa desarticular a logística e sufocar o poder financeiro e operacional de facções criminosas no país por meio do combate integrado.