PRF escolta homem que 'dormia' montado a cavalo em rodovia do Paraná

Conforme a PRF, a situação estava parando o fluxo de veículos e também oferecendo risco aos motoristas

Um flagrante inusitado chama a atenção nesta quarta-feira (6). Um vídeo mostra agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) escoltando um homem que estaria bêbado e dormia em cima de um cavalo. O rapaz estava na BR-163 em Lindoeste, no oeste do Paraná.

Conforme a PRF, a situação estava comprometendo o fluxo de veículos e também oferecia risco aos motoristas, bem como ao homem e ao animal. Em um vídeo divulgado pela políciaé possível perceber que o homem aparentemente estava desacordado. (veja abaixo)

Um agente precisou caminhar ao lado do animal e segurar as rédeas do cavalo. A PRF informou que os dois foram levados até uma estrada secundária, onde já não havia risco à vida dos dois, nem aos motoristas que trafegavam pela rodovia. O homem e o cavalo não estavam feridos.

A PRF ainda repassou que não foi possível identificar o rapaz e que a suspeita é que ele estaria embriagado, por isso estava 'dormindo' em cima do cavalo. VEJA: null - Vídeo por: Reprodução





