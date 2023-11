PRF entrega mais de 700 kg de alimentos para vítimas das chuvas no PR

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) entregou, em União da Vitória (PR), diversas doações destinadas à população impactada pela inundação do rio Iguaçu, ocasionada pelas intensas chuvas que castigaram o Paraná.

As doações vieram de São José dos Pinhais (PR), Guarapuava (PR), Pato Branco (PR), Irati (PR), Maringá (PR) e outras cidades do estado, coletadas pelas delegacias da PRF, fonte de uma campanha de arrecadação de alimentos, roupas e itens de higiene.

Ao todo, foram doados mais de 700 kg de alimentos, além de uma van repleta de roupas e diversos itens de higiene e limpeza. Diversas prefeituras colaboraram com as doações.

Grande apreensão

