PRF entrega cerca de 3,5 mil peças de roupas arrecadadas na campanha "Adote uma Criança Neste Inverno" no Paraná

Doações foram destinadas a instituições que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em diversas regiões do estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, ao longo do mês de junho, a entrega das doações arrecadadas durante a campanha solidária*"Adote uma Criança Neste Inverno"*. Realizada em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), a iniciativa arrecadou cerca de 3,5 mil peças de roupas, que foram destinadas a instituições que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em diversas regiões do Paraná.

Foto: - Divulgação PRF Foto: - Divulgação PRF

Lançada em maio, a campanha mobilizou a sociedade paranaense e contou com pontos de arrecadação em todas as unidades da PRF no estado e nas unidades do Sest Senat participantes. Durante o período de coleta, foram recebidos agasalhos, jaquetas, calças, meias, toucas, luvas, cobertores, calçados e outras peças de inverno em bom estado de conservação.

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As entregas ocorreram em diferentes municípios do estado. Em Curitiba, as doações foram destinadas à Central de Apoio Santa Inês, organização que presta assistência a crianças em situação de vulnerabilidade social. Em Guarapuava, aproximadamente 185 crianças da Escola Municipal Dalila Haenisch Teixeira foram beneficiadas com os agasalhos arrecadados.



Em Guaíra, as roupas foram entregues às instituições CEACA e Casa Oriorosa, com a participação dos integrantes do Projeto Educar PRF. Em Foz do Iguaçu, as doações foram destinadas à APAE, instituição que desenvolve importante trabalho voltado à inclusão, ao desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

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Na região sudoeste, as arrecadações recebidas nas unidades da PRF e do Sest Senat de Pato Branco e Francisco Beltrão foram distribuídas entre a Casa de Acolhimento Proteger, que atende crianças e adolescentes, e a Casa de Passagem de Pato Branco, que presta assistência a adultos em situação de vulnerabilidade. A entrega contou ainda com o apoio do Rotary Club de Pato Branco.

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A campanha reforça o compromisso da PRF com ações de cidadania e responsabilidade social, aproximando a instituição da comunidade e contribuindo para que crianças e famílias em situação de vulnerabilidade enfrentem o inverno com mais conforto e dignidade.



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A PRF agradece a todos os cidadãos, parceiros e instituições que contribuíram com a campanha, tornando possível levar solidariedade e acolhimento a quem mais precisa.