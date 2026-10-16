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PRF encontra fuzis em painel de carro na BR-376 e prende homem por tráfico internacional

Armamento de calibre 5,56 mm foi localizado em um fundo falso; condutor de 33 anos viajava de Naviraí (MS) com destino à capital paranaense

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PRF encontra fuzis em painel de carro na BR-376 e prende homem por tráfico internacional
Autor Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 33 anos por tráfico internacional de armas após apreender dois fuzis calibre 5,56 mm escondidos no painel de um carro. A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (16), no quilômetro 469 da BR-376, no município de Ponta Grossa, no Paraná. O veículo havia partido de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino final a cidade de Curitiba.

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Durante a abordagem, realizada por volta das 13h30, os agentes constataram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em uma vistoria detalhada no automóvel, os policiais localizaram um compartimento secreto preparado especificamente para ocultar materiais ilícitos no painel, onde o armamento estava acondicionado.

Aos policiais, o suspeito relatou que havia feito o trajeto inicial de Curitiba até Naviraí, onde entregou o automóvel a uma pessoa não identificada. Após aguardar, ele recebeu o carro de volta para retornar à capital paranaense, onde faria a entrega do veículo a um terceiro, também desconhecido. O homem e as armas foram encaminhados à polícia judiciária de Ponta Grossa para o registro da ocorrência e o prosseguimento das investigações.

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BR 376 NOTÍCIAS Polícia Rodoviaria federal Ponta Grossa trafico de armas
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