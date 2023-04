PRF encontra desaparecido às margens da BR-376

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Homem havia desaparecido há mais de um ano no Rio de Janeiro (RJ)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou, às margens da BR-376, em Ponta Grossa (PR), na manhã desta quinta-feira (30), um homem que havia desaparecido há mais de um ano no Rio de Janeiro (RJ). Por volta das 10h, a equipe abordou um homem de 32 anos que andava pela pista, após receber informações de usuários da via. Em consulta aos sistemas da PRF, os policiais verificaram que havia um boletim de ocorrência registrado pelo desaparecimento dele no Portal de Segurança do Estado do Rio de Janeiro.

continua após publicidade .

Através de contato com a Delegacia, a família foi informada da localização. O senhor Alcides foi encaminhado à Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa (PR).

-LEIA MAIS: Criança de 10 anos que estava desaparecida é encontrada em Maringá

continua após publicidade .

A PRF dispõe de um sistema para comunicação de desaparecimento de pessoas chamado “Sinal Desaparecidos” que pode ser acessado através do site. Os interessados também podem comunicar a ocorrência através do telefone 191. Após o registro do fato, todos os PRFs num raio de 500 quilômetros recebem um alerta em seu celular, informando sobre o desaparecimento e podem iniciar as buscas.

Importante frisar que a comunicação à PRF mediante o sistema não dispensa o registro de ocorrência na polícia judiciária.

Siga o TNOnline no Google News