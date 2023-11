PRF encontra crack escondido em carro e prende motorista em flagrante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 34 quilos de crack e prendeu um motorista em flagrante na manhã desta terça-feira (21), depois de uma perseguição na região de Maringá, no noroeste do Paraná. Os agentes retornavam de Campo Mourão, quando perceberam o condutor de um veículo Chrysler Gcaravan, com placas de Cascavel, com atitudes suspeitas.

Segundo as autoridades, ao perceber a viatura policial, o homem aumentou a velocidade e uma breve perseguição aconteceu. Os PRFs conseguiram abordar o suspeito e realizaram uma fiscalização dos documentos e no carro. Durante as buscas, diversos tabletes da droga foram encontrados escondidos nas laterais, forros e sob o painel do automóvel.

Ao ser questionado, o homem de 44 anos disse que desconhecia e existência da droga e seguia para a cidade de Maringá com o intuito de vender o Chrysler. Foi dada voz de prisão, e ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal. Ele pode responder pelo crime de tráfico de drogas, com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.

