PRF encontra carga milionária de cocaína em fundo falso de veículo

Durante uma fiscalização de rotina, realizada na noite dessa quinta-feira, 10 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) obteve êxito em causar um prejuízo milionário ao tráfico de drogas em São José dos Pinhais, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. A corporação apreendeu uma carga de quase 30 quilos de cocaína, avaliada em R$ 2,5 milhões.

Os agentes de segurança abordaram um veículo Toyota Corolla, ocupado por duas pessoas. Ao realizarem uma vistoria no automóvel - que contou com o auxílio de um cão farejador -, descobriram um fundo falso, que comportava todo o entorpecente.

De acordo com as informações da PRF, havia especificamente 29,58 kg de cocaína no espaço oculto.

O motorista do Toyota e o passageiro foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O caso foi repassado à Polícia Civil de São José dos Pinhais.

