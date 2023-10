PRF encontra carga de contrabando escondida sob palha no Paraná; veja

Carreta foi parada no município de Castelo Branco

Na manhã desta sexta-feira (6), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em fiscalização no km 141 da BR-376, município de Presidente Castelo Branco, noroeste do Paraná, apreendeu 125 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O material ilícito estava em uma carreta carreta Volvo conduzida por um homem de 28 anos. Em fiscalização no compartimento de carga, os policiais descobriram sob forrageiras o carregamento de cigarros .

Após questionado, o condutor afirmou aos policiais ser residente em Iporã, também na região noroeste do Estado. O motorista disse ainda que pegou a carga em Umuarama e pretendia entregá-la em Londrina, onde seria remunerado. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Federal e o utilitário com os cigarros, ao depósito da Receita Federal, ambos em Maringá.



Em tese, ele responderá pelo crime de contrabando, com pena que pode chegar a 5 anos de reclusão.

