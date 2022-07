PRF encontra cabeça humana nas margens da BR-376

Da Redação

O IML foi acionado para recolher a cabeça, na BR-376

Uma cabeça humana foi encontrada nas margens da BR-376, em Tibagi, município que faz parte dos Campos Gerais, Paraná, na manhã de domingo (10). O membro foi encontrado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A corporação informou que a cabeça, que foi localizada no acostamento do km 423, seria de um homem. Além disso, havia muito sangue no local, de acordo com a PRF.

A equipe acionou o Instituto Médico Legal (IML) de Telêmaco Borba, cidade que fica a 46,2 km de Tibagi.

As autoridades investigam o caso.

Mais ocorrência em Tibagi

A pequena Tibagi, de 20 mil habitantes, distante 200 quilômetros de Curitiba, teve uma manhã violenta nesse domingo (10). Duas ocorrências policiais com pessoas baleadas foram registradas nas primeiras horas da manhã. Uma delas, um garoto de apenas 17 anos, foi morto a tiros.



O rapaz, identificado como Cainan Dionatan dos Santos, 17 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo por volta das 8h30 da manhã deste domingo (10). Ele estava na rua Papa João XXIII quando foi atingido e morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro.

O Corpo de Bombeiros e o Siate foram acionados para atender o caso, mas os socorristas apenas atestaram o óbito no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal de Ponta Grossa e, no final da tarde, já havia sido devolvido aos familiares, em Tibagi.

A outra ocorrência de pessoa baleada na cidade, foi registrada ainda mais cedo, por volta das 7h30 horas da manhã deste domingo (10). Uma mulher, de 25 anos, foi baleada na rua Padre Ferrucio, no chamado Km100. A moça, em estado grave, foi socorrida e encaminhada ao hospital.

A Polícia Civil vai investigar as duas ocorrências.



