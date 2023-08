PRF encontra 68 kg de cocaína em picape de luxo no PR; veja

Droga estava dentro de pneus que estavam em uso da Dodge RAM que vinha de Dourados, no Mato Grosso do Sul

A equipe do Grupo de Operação com Cães da PRF (Polícia Rodoviária Federal), apreendeu 68,9 quilos de Cocaína nos pneus de picape luxo, abordada em São Luiz do Purunã, na região Metropolitana de Curitba, na tarde desta terça-feira (15).

A droga estava dentro de pneus que estavam em uso da Dodge RAM que vinha de Dourados, no Mato Grosso do Sul, mas registrada e com destino à Curitiba. Além do motorista, de 30 anos, uma mulher de 24 anos também foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Ambos são naturais do estado do Mato Grosso do Sul.

.As drogas foram encontradas pelo “recrutas” da matilha de farejadores da PRF no Paraná (foto): os cães policiais Charlie e Atena, que chegaram ao estado neste semestre e estão sendo treinados para atuarem nas rodovias do Estado.

