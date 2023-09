PRF encontra 1 tonelada de maconha em fundo falso de carreta no PR

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a apreensão de uma tonelada de maconha na manhã desta quinta-feira (31) em Iporã, noroeste do Paraná. Segundo a corporação, a droga estava no fundo falso de uma carreta e seria entregue em Umuarama, também no noroeste.

A droga foi encontrada após a equipe de segurança abordar um motorista de caminhão que saía da fronteira. Assim que averiguaram o veículo, notaram que havia um fundo falso logo abaixo da carga de sucata de metal, na carroceria.

Ao acessarem o compartimento, os policiais localizaram uma tonelada da droga na forma de tabletes, pacotes de haxixe e skunk.

Além disso, foi constatado que o caminhão estava com placas clonadas.

O condutor, de 29 anos e morador de Luziânia (GO), informou aos policiais que pegou o caminhão já carregado em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e levaria até a cidade de Umuarama.



Ele poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação para o tráfico.

