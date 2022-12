PRF encerra restrições de Natal nas BRs 277 e 376

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, ao meio-dia desta segunda-feira (26), as restrições para veículos pesados nas BRs 277 e 376, no Litoral do Paraná. Desta forma, carretas, bitrens, entre outros, ficam autorizados a circular pela rodovia até a manhã da próxima sexta-feira (30).

Segundo a PRF, a decisão de restringir as rodovias teve como objetivo garantir a fluidez do trânsito nos períodos de maior movimento. As duas rodovias foram afetadas por deslizamentos nos últimos meses. No último dia 28, por exemplo, uma queda de barreira deixou dois mortos na BR-376, em Guaratuba.

A expectativa agora é para as restrições de Ano Novo, que começam a partir do meio-dia de sexta-feira. Confira o cronograma:

BR-277

Dia 30/12 (sexta-feira): Do meio-dia à meia-noite;

Dia 31/12 (sábado): Das 6h à meia-noite;

Dia 01/01 (domingo): Do meio-dia à meia-noite;

Dia 02/01 (segunda): Das 6h ao meio-dia.

Na rodovia, a restrição acontecerá sempre no sentido do maior fluxo, na descida para o litoral no início dos feriados e sentido capital no retorno. Os bloqueios acontecem na antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais e no viaduto de acesso a Morretes.





